Выступление мусульманки отменили на выпускном в вузе США. Она опубликовала речь, закрасив ее черным

Они указывали, что Табассум в описании своего аккаунта в инстаграме* оставила (еще до начала войны 7 октября) ссылку на портал, посвященный истории Палестины и написанный с пропалестинской точки зрения. На этом сайте, в частности, Израиль определяется как «еврейское этногосударство», а сионизм — как «расистская поселенчески-колониальная идеология, которая выступает за еврейское этногосударство, построенное на палестинской земле».