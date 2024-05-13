Выступление мусульманки отменили на выпускном в вузе США. Она опубликовала речь, закрасив ее черным

Студентка-мусульманка из Университета Южной Калифорнии (USC) Асна Табассум, которой запретили выступить на выпускном в связи с ее позицией по палестино-израильскому конфликту, опубликовала свою речь в вузовском издании. Почти все строчки в ней закрашены черным.
«Президент Фолт, проректор Гусман, преподаватели, сотрудники, семьи и однокурсники выпуска 2024 года, для меня большая честь стоять сегодня перед вами с прощальным словом. Я полна благодарности, что мне выпала эта честь», — начинает Табассум. Далее идут три десятка зацензуренных строк и в завершении: «Поздравляем выпускников 2024 года. Спасибо».
Университетское издание Daily Trojan, опубликовавшее речь выпускницы, подчеркнуло, что не редактировало и не меняло текст — он был получен от Табассум именно в таком виде.
Студентка биомедицинского инженерного факультета, которая также закончила обучение по программе сопротивления геноциду, должна была выступить на выпускном в USC 10 мая (она получила это право, показав лучшие показатели среди одногруппников). Однако в прошлом месяце университет отменил ее выступление, сославшись на вопросы безопасности. Там заявили, что решение никак не связано с ограничением свободы слова.
Причиной для отмены выступления стала критика со стороны произраильских активистов, которые обвинили студентку в антисемитизме, разжигании ненависти и призывам к «полной отмене» Израиля.
Они указывали, что Табассум в описании своего аккаунта в инстаграме* оставила (еще до начала войны 7 октября) ссылку на портал, посвященный истории Палестины и написанный с пропалестинской точки зрения. На этом сайте, в частности, Израиль определяется как «еврейское этногосударство», а сионизм — как «расистская поселенчески-колониальная идеология, которая выступает за еврейское этногосударство, построенное на палестинской земле».
«Несмотря на заявления сионистов, палестинцы никогда не будут равноправными гражданами государства Израиль: освобождение является единственным решением для мира», — сказано на этом портале. На другой странице сайта, на который ссылалась Табассум, выражается надежда, что «арабы и евреи смогут жить вместе без идеологии, которая напрямую выступает за этническую чистку одного из этих народов».
После отмены своего выступления Табассум заявила, что не отказывается от своих ремарок и отстаивает те самые ценности, которым научил ее Университет Южной Калифорнии. «Я надеялась использовать свою вступительную речь, чтобы вдохновить одногруппников посланием надежды. Отменяя мое выступление, USC лишь поддается страху и вознаграждает ненависть», — сказала она.
В знак протеста против замалчивания позиции Табассум пропалестинские демонстранты разбили лагерь и установили транспаранты в кампусе Университета Южной Калифорнии. 24 апреля охрана кампуса вместе с полицейскими очистила лагерь, задержав около 100 человек.
USC отменил не только речь Табассум на выпускном, но и основную церемонию, на которой должны были выступить легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг и режиссер Джон Чу. Вместо этого университет решил провести серию частных мероприятий.
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