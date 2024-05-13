Джейсон Стэтем снимется в новом фильме исландского режиссера Бальтасара Кормакура

В пока еще безымянном проекте Стэтем исполнит роль Мейсона, живущего в изоляции на отдаленном шотландском острове. Когда герой спасает девушку из океана во время страшного шторма, он запускает цепь событий, которые приводят к жестокому нападению на его дом, заставляя его вернуться в мир, чтобы противостоять призракам своего прошлого.