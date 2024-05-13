Джейсон Стэтем снимется в новом фильме исландского режиссера Бальтасара Кормакура

Вчера в 20:41
Фото: кадр из фильма «Пчеловод»/Miramax

Джейсон Стэтем («Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж») сыграет главную роль в новом боевике режиссера Бальтасара Кормакура, известного по фильмам «Эверест», «Во власти стихии», «Два ствола», передает Variety.

В пока еще безымянном проекте Стэтем исполнит роль Мейсона, живущего в изоляции на отдаленном шотландском острове. Когда герой спасает девушку из океана во время страшного шторма, он запускает цепь событий, которые приводят к жестокому нападению на его дом, заставляя его вернуться в мир, чтобы противостоять призракам своего прошлого.

Съемки начнутся в ноябре 2024-го в Великобритании и Исландии. Сценарий написал Уорд Перри («Драконий жемчуг», «Синяя порода»). Продюсированием картины займутся сам Стэтем, а также Джон Фридберг («Министерство неджентльменских дел») и Джон Берг («Аквамен»).

Последняя на сегодняшний день роль Стэтема — фильм «Пчеловод» Дэвида Эйера — вышел в январе 2024 года и собрал в мировом прокате более 150 млн долларов. В настоящее время актер вновь работает с Эйером над триллером «Торговля Левона», а в сентябре начнет съемки в боевике французского режиссера Жан-Франсуа Рише.

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