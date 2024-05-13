Сан-Франциско покупает водку и пиво бездомным алкоголикам, чтобы они меньше отравлялись

«Наша цель — не уменьшить количество потребляемого алкоголя или склонить кого‑то к воздержанию, хотя обе эти вещи случались с участниками. Цель состоит в том, чтобы смягчить многочисленные вредные последствия для здоровья, межличностного общения и коммуникации с властями, связанные с небезопасным употреблением алкоголя», — говорила Мугамян.