Сан-Франциско покупает водку и пиво бездомным алкоголикам, чтобы они меньше отравлялись

Власти Сан-Франциско закупают бездомным алкоголикам водку и пиво в рамках пилотной программы, направленной на снижение нагрузки на систему здравоохранения города. Местный депздрав назвал ее «Программой управляемого потребления алкоголя», передает Fox News.
Согласно заявлению администрации Сан-Франциско, добровольные участники с алкогольной зависимостью получают регламентированные дозы алкоголя с целью уберечь бездомных от улиц и облегчить работу городских служб экстренной помощи. Эксперты говорят, что программа может спасти или продлить жизни алкоголиков, но критики задаются вопросом, не лучше ли правительству вместо этого финансировать программы лечения.
«Предписывая ограниченное количество алкоголя, программа направлена на предотвращение потенциально опасных для жизни последствий отмены алкоголя, таких как судороги и травмы», — говорилось в статье Калифорнийского фонда здравоохранения.
На пилотную программу из городского бюджета выделяется 5 млн долларов в год. Медсестры предоставляют клиентам номер в мотеле, трехразовое питание и достаточное количество алкоголя, «чтобы удовлетворить их потребности в зависимости, но при этом не доводят до небезопасного уровня опьянения», поясняла менеджер программы Алиса Мугамян.
«Наша цель — не уменьшить количество потребляемого алкоголя или склонить кого‑то к воздержанию, хотя обе эти вещи случались с участниками. Цель состоит в том, чтобы смягчить многочисленные вредные последствия для здоровья, межличностного общения и коммуникации с властями, связанные с небезопасным употреблением алкоголя», — говорила Мугамян.