Пол Джаматти вернется к своей роли из сериала «Аббатство Даунтон» в третьем фильме франшизы

Вчера в 20:04
Фото: кадр из сериала «Аббатство Даунтон»/Carnival Film & Television

Пол Джаматти («Оставленные»), Джоли Ричардсон («101 долматинец»), Алессандро Нивола («Многие святые Ньюарка»), Саймон Расселл Бил («Смерть Сталина») и Арти Фрушан («Карнивал Роу») сыграют в третьем фильме по «Аббатству Даунтон», передает Variety.

Джаматти вновь вернется к роли Гарольда Левинсона, которую он исполнил в сериале, породившем кинофраншизу. Кого изобразят на экране Ричардсон, Нивола, Бил и Фрушан, пока неизвестно. Подробности сюжета также пока не раскрываются.

К новым актерам присоединятся исполнители ролей в предыдущих частях франшизы — Хью Бонневилль, Лора Кармайкл, Мишель Докери, Джоанна Фроггатт, Джим Картер, Филлис Логан,
Элизабет МакГоверн, Роб Джеймс-Колльер и другие.

Сценаристом выступит создатель оригинального сериала и обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. В режиссерское кресло вернется Саймон Кертис, работавший над предыдущей частью «Аббатства».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами