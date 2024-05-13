Пол Джаматти вернется к своей роли из сериала «Аббатство Даунтон» в третьем фильме франшизы

Пол Джаматти («Оставленные»), Джоли Ричардсон («101 долматинец»), Алессандро Нивола («Многие святые Ньюарка»), Саймон Расселл Бил («Смерть Сталина») и Арти Фрушан («Карнивал Роу») сыграют в третьем фильме по «Аббатству Даунтон», передает Variety.
Джаматти вновь вернется к роли Гарольда Левинсона, которую он исполнил в сериале, породившем кинофраншизу. Кого изобразят на экране Ричардсон, Нивола, Бил и Фрушан, пока неизвестно. Подробности сюжета также пока не раскрываются.
К новым актерам присоединятся исполнители ролей в предыдущих частях франшизы — Хью Бонневилль, Лора Кармайкл, Мишель Докери, Джоанна Фроггатт, Джим Картер, Филлис Логан,
Элизабет МакГоверн, Роб Джеймс-Колльер и другие.
Сценаристом выступит создатель оригинального сериала и обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. В режиссерское кресло вернется Саймон Кертис, работавший над предыдущей частью «Аббатства».