Пол Джаматти вернется к своей роли из сериала «Аббатство Даунтон» в третьем фильме франшизы

Джаматти вновь вернется к роли Гарольда Левинсона, которую он исполнил в сериале, породившем кинофраншизу. Кого изобразят на экране Ричардсон, Нивола, Бил и Фрушан, пока неизвестно. Подробности сюжета также пока не раскрываются.