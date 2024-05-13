Вышел тизер нового фильма Дэвида Кроненберга «Саван»

Сегодня в 19:20
Изображение: JoBloHorror/YouTube

В сети появился тизер новой картины Дэвида Кронинберга «Саван». Премьера ленты состоится на 77-м Каннском кинофестивале.

Главные роли в фильме исполнили Венсан Кассель («Необратимость», «Черный лебедь»), Гай Пирс («Помни», «Секреты Лос-Анджелеса») и Диана Крюгер («Троя», «Бесславные ублюдки»).

В центре сюжета — бизнесмен Карш, потерявший жену. Он создает гаджет, позволяющий получать информацию из гроба о степени разложения тела.

Однажды несколько могил, включая могилу супруги Карша, подвергаются вандализму. Произошедшее и поиск ответственных постепенно заставляет героя изменить свое отношение к бизнесу и всей жизни.

Ранее Кроненберг называл картину, съемки которой стартовали в мае 2023 года, «частично автобиографической». Продюсерами проекта выступили Саид Бен Саиб, Мартин Кац и Мишель Меркт.

«Саван» станет 23-й полнометражным фильмом известного режиссера, который ранее работал над лентами «Порок на экспорт», «Обед нагишом», «Муха», «Видеодром» и «Оправданная жестокость».

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