Омар Си сыграет в романтической комедии Netflix «Французский любовник»

Звезда криминального сериала «Люпен» Омар Си снимется в романтической комедии Netflix «Французский любовник», передает Variety. Проект станет режиссерским дебютом Нины Ривес.
Си исполнит в ленте главную роль вместе с Сарой Жиродо («Бюро легенд», «Мелкий фермер»), Паскаль Арбийо («Моя героиня», «Найти сына») и Альбаном Ивановым («Дружить по-русски», «Праздничный переполох»). Продюсером картины станет Юго Желен, ранее работавший над фильмами «Поменяться местами», «2+1» и «Как братья».
Во «Французском любовнике» Омар сыграет звезду Абеля Камара. Однажды он пересекается с девушкой из соседнего двора по имени Марион. Никто из героев не подозревает, что это станет началом большой истории любви.
Производством ленты займутся компании Zazi Films, Federation Studio France и Korokoro Productions при участии TF1. Съемки фильма стартуют в Париже 27 мая, а его мировой релиз на Netflix намечен на 2025 год.
«Я очень рад поработать с талантливыми Омаром Си и Юго Желеном для своего первого фильма», — заявила Ривес. Она назвала свою картину «романтической комедией, снятой людьми, которые любят друг друга и заставляют друг друга смеяться».
В последние годы Омар Си получил мировую популярность благодаря криминальному сериалу «Люпен», в которой актер исполнил роль грабителя Ассана Диопа. Также артист появлялся в фильмах «1+1», «Шоколад» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».