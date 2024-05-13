Художница заспамила церковь рекламными слоганами. Храм ответил посланием специально для нее

Британская художница забросала электронную почту церкви идеями для рекламных слоганов. Служителям она сильно надоела, и они оставили баннер с посланием специально для нее. На забавную историю обратил внимание блогер Александр Куликов.
В конце апреля художница из Лондона Харриет Ричардсон поделилась с подписчиками своего инстаграма* перепиской со служителями церкви пятидесятников. В первом письме она рассказала, что много занимается в спортзале на беговой дорожке и поэтому часто смотрит в окно. Через дорогу от фитнес-центра находится храм, на фасаде которого размещают цитаты из Библии.
Девушка посчитала их скучными и не очень мотивирующими, поэтому решила предложить свои идеи. В частности, в первом письме она перечисляет:
- «Ну что, вспотел? А в аду еще жарче».
- «Беги сколько можешь, но от Бога не скроешься».
- «Согнал вес? А теперь изгони демонов».
- «Христос идет, и он в форме».
- «Твое тело не храм, храм — это мы».
- «Кровь его вино, тело его обалденно».
- «Бог отдыхал в седьмой день, потому что шестой был для ног».
«Я понимаю смысл цитат и совсем не хочу его преуменьшать. Мне лишь кажется, что церкви бы помог новый подход», — отметила художница.
Похоже, в тот момент предложения остались неуслышанными, поэтому после Пасхи Ричардсон напомнила о себе: «Я заметила, что вы поменяли вывеску на „Он воскрес“ (от Луки 24:6). Хороший выбор! Но подумали ли вы над моими идеями? Скоро мне предстоят пробежки по 25 минут, и я отчаянно нуждаюсь в поддержке церкви. Еще я обращалась в соседнее с вами кафе, но их вывеска не идет ни в какое сравнение с вашей».
Письмо вновь было проигнорировано, но девушка не сдалась и через две недели обратилась к церкви вновь: «Если мои идеи для вас слишком „не формат“, может, найдем какой‑нибудь компромисс? Я погуглила разные цитаты из Библии про спорт и нашла такую во Втором послании к Тимофею: „Никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила“. Может, налепить такое на фасад?»
Неожиданно через неделю Ричардсон получила ответ от церкви. Преподобный священник был краток: «Благодарю за письма. Зайдете сегодня в зал?»
Напротив фитнес-центра художницу ждал сюрприз: на вывеске появилось послание, адресованное лично ей: «Пожалуйста, прекратите нам писать, Харриет». Девушка нисколько не обиделась и запечатлела вывеску вместе со своим улыбающимся лицом: «Ну, это примерно лучшая история из тех, которые со мной случались».
Более того, спустя неделю Ричардсон встретилась с тем самым священником, которому пришлось прочитать все ее письма. Специально для него она принесла в подарок кепку: «Я встречался с Харриет Ричардсон». «Спасибо моему новому другу-преподобному за поддержку и участие в моей новой работе. Поясню: я сама не религиозна, но вот отцов я очень даже люблю».
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