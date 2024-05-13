Художница заспамила церковь рекламными слоганами. Храм ответил посланием специально для нее

Похоже, в тот момент предложения остались неуслышанными, поэтому после Пасхи Ричардсон напомнила о себе: «Я заметила, что вы поменяли вывеску на „Он воскрес“ (от Луки 24:6). Хороший выбор! Но подумали ли вы над моими идеями? Скоро мне предстоят пробежки по 25 минут, и я отчаянно нуждаюсь в поддержке церкви. Еще я обращалась в соседнее с вами кафе, но их вывеска не идет ни в какое сравнение с вашей».