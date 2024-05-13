Москва догнала Дубай по количеству строящихся жилых небоскребов

Количество строящихся жилых небоскребов в Москве достигло уровня Дубая, рассказали «Известия» со ссылкой на исследование компании «Аеон Девелопмент» и агентства недвижимости NF Dom.
Собеседники издания уточнили, что в обоих городах к заселению готовят 6 млн квадратных метров недвижимости в высотных зданиях. При этом средняя площадь помещений в ОЭА на 45 квадратных метров больше, чем в московских небоскребах.
Всего на стадии строительства или реализации в Дубае находится 73 проекта, включающих 54,2 тыс. апартаментов. В российской столице реализуют меньше проектов (54), однако количество лотов в них заметно выше: на сегодняшний день запланировано не менее 93 тыс. квартир.
Наибольшим спросом в Дубае пользуются однокомнатные квартиры и студии, в Москве же чаще всего выбирают лоты с двумя спальнями. Их предпочитают 35% покупателей. Одной спальни хватает 28% клиентов, 20% выбирают «трешки», студии — 11%, а квартиры с четырьмя и более спальнями — 6%. Средняя цена за квадратный метр составляет 515 тыс. рублей.
По словам экспертов, повышение спроса на квартиры в высотках связано с изменением восприятия у покупателей дорогого жилья. Раньше люди чаще отдавали предпочтения домам в центре города, теперь же многие ценят именно расположение на высоком этаже.