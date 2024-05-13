Москва догнала Дубай по количеству строящихся жилых небоскребов

Наибольшим спросом в Дубае пользуются однокомнатные квартиры и студии, в Москве же чаще всего выбирают лоты с двумя спальнями. Их предпочитают 35% покупателей. Одной спальни хватает 28% клиентов, 20% выбирают «трешки», студии — 11%, а квартиры с четырьмя и более спальнями — 6%. Средняя цена за квадратный метр составляет 515 тыс. рублей.