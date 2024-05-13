Румынский футбольный клуб заподозрил, что гвинейский футболист отправил к ним близнеца вместо себя

30-летний Эдгар Ие родился в Гвинее-Бисау. В 2012–2015 годах выступал за вторую команду «Барселоны», был игроком юношеской, молодежной и основной сборных Португалии. С 2017 по 2023 год играл в «Лилле», «Нанте», «Трабзонспоре» и «Истанбул Башакшехир». С 2023 года спортсмен выступает за национальную команду Гвинеи-Бисау.