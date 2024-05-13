Румынский футбольный клуб заподозрил, что гвинейский футболист отправил к ним близнеца вместо себя

Футболист сборной Гвинеи-Бисау Эдгар Ие, выступавший за вторую команду «Барселоны», мог отправить вместо себя в бухарестское «Динамо» своего брата-близнеца. Об этом сообщает Marca.
30-летний спортсмен подписал контракт с румынским клубом в феврале, но спустя три месяца возникли подозрения, что пять матчей за команду отыграл не он, а его брат Эделино.
По словам журналиста Даниэля Сентре, в «Динамо Бухарест» удивились, что Ие плохо говорит по-английски и общается только по-португальски, хотя раньше играл за команды Испании, Франции, Турции и Нидерландов.
Другой журналист Эмануэль Росу заявил, что «Динамо» просило футболиста показать водительские права, но тот отказался.
Если обман Ие официально подтвердится, бухарестский клуб рискует потерять 8 очков, заработанных в пяти матчах. Источник в Федерации футбола Румынии сказал, что для таких ситуаций «не существует запланированного сценария», но ДНК-тест мог бы внести ясность.
30-летний Эдгар Ие родился в Гвинее-Бисау. В 2012–2015 годах выступал за вторую команду «Барселоны», был игроком юношеской, молодежной и основной сборных Португалии. С 2017 по 2023 год играл в «Лилле», «Нанте», «Трабзонспоре» и «Истанбул Башакшехир». С 2023 года спортсмен выступает за национальную команду Гвинеи-Бисау.
Его брат-близнец Эделино играл во вторых командах «Спортинга» и «Браги», а также в других португальских клубах. С января он остался без команды.