В Испании выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом

Исследователи из испанской Кордовы выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом типа Е. Об этом сообщает VN Explorer.
Впервые инфекцию обнаружили в 2010 году в Германии. Ученым до сих пор неизвестно, как инфекция передается от грызунов человеку. Одна из гипотез гласит, что люди могут заражаться после контакта с веществами, загрязненными фекалиями или мочой носителей.
«Мы сталкиваемся с совершенно неизвестным новым заболеванием. У нас открыто несколько направлений исследований, которые предоставляют нам данные о его распространенности, подлинном значении как проблеме общественного здравоохранения и клинических формах его проявления. Но нам еще предстоит проделать большую работу», — сказал исследователь Антонио Хуарес.
Ученые уточнили, что около трети крыс в испанских городах являются носителями вируса Rocahepevirus ratti (RHEV). Первые три случая заражения людей крысиным гепатитом выявили в Севилье, Кордове и Памплоне. Затем инфекцию нашли у жителей Андалусии, Галисии, Наварры и Каталонии.
«Все 40 случаев мы обнаружили, проанализировав образцы чуть более 250 пациентов с острым гепатитом неизвестного происхождения из 10 больниц, что указывает на распространенность 14% в этой группе. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также люди с иммунокомпетентностью», — добавил Хуарес.
В 2018 году в Гонконге был зарегистрирован первый случай заражения крысиным гепатитом у 56-летнего мужчины, которому пересадили печень.