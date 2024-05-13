В Испании выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом

Впервые инфекцию обнаружили в 2010 году в Германии. Ученым до сих пор неизвестно, как инфекция передается от грызунов человеку. Одна из гипотез гласит, что люди могут заражаться после контакта с веществами, загрязненными фекалиями или мочой носителей.