Том Харди и Махершала Али сыграют в новом фильме Кэри Фукунаги «Блэкаут 77 года»

Режиссер первого сезона «Настоящего детектива», сериала «Маньяк», а также фильмов «Не время умирать» и «Безродные звери», Кэри Фукунага снимет триллер «Блэкаут 77 года». Главные роли в картине исполнят Том Харди и Махершала Али, передает Deadline.
В центре сюжета — пятеро полицейских, которые решают за одну ночь ограбить три самые грозные криминальные группировки Нью-Йорка: гонконгскую триаду, итальянскую мафию и банду Гарлема.
Когда город оказывается полностью обесточен накануне ограбления, героям приходится импровизировать в условиях тотального хаоса, в процессе поневоле пересматривая собственное отношение к морали.
Махершала Али, известный по ролям в «Зеленой книге», третьем сезоне «Настоящего детектива», «Скрытых фигурах» и «Оставить мир позади», сыграет роль одного из полицейских Рэя Батлера.
Том Харди, чья фильмография включает «Начало», «Выжившего», «Безумного Макса: Дорогу Ярости» и франшизу «Веном», исполнит роль его коллеги Эдди Бойла.
Продюсером ленты выступит Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером», трилогией «Темный рыцарь», «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена». Сценарий написал Фрэнк Джон Хьюз («Правосудие», «Бумтаун»).