Том Харди и Махершала Али сыграют в новом фильме Кэри Фукунаги «Блэкаут 77 года»

Режиссер первого сезона «Настоящего детектива», сериала «Маньяк», а также фильмов «Не время умирать» и «Безродные звери», Кэри Фукунага снимет триллер «Блэкаут 77 года». Главные роли в картине исполнят Том Харди и Махершала Али, передает Deadline.