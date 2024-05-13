Опра Уинфри извинилась за свой вклад в диетическую культуру

«Я должна признать, что на протяжении 25 лет я была постоянным участником диетической культуры через свои платформы, журнал, ток-шоу. Я внесла в нее большой вклад. Я не могу сказать, сколько шоу о похудении и преображении я сделала, и они были основным элементом с тех пор, как я работаю на телевидении», — поделилась она.