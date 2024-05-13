Опра Уинфри извинилась за свой вклад в диетическую культуру в прямом эфире программы WeightWatchers «Making the Shift: Новый способ думать о весе».
В начале шоу телеведущая призналась, что многие годы влияла на сохранение диетической культуры с помощью своего контента.
«Я должна признать, что на протяжении 25 лет я была постоянным участником диетической культуры через свои платформы, журнал, ток-шоу. Я внесла в нее большой вклад. Я не могу сказать, сколько шоу о похудении и преображении я сделала, и они были основным элементом с тех пор, как я работаю на телевидении», — поделилась она.
В частности, Уинфри вспомнила момент из «Шоу Опры Уинфри» 1988 года, когда она выкатила на сцену тележку с жиром. Опра назвала этот эпизод «одним из ее самых больших сожалений».
«Это призывало людей морить себя жидкой диетой и устанавливало для зрителей стандарт, который я да и никто другой не могли соблюсти. Уже на следующий день я начала набирать вес обратно. Майя Энгелу [американская писательница] всегда говорила: „Чем ты мудрее, тем больше твой вклад“. Этот разговор для меня — попытка работать над собой», — добавила телеведущая.