Режиссером триллера «Сахарные бандиты» с Уиллом Смитом выступит Стефано Соллима

Сегодня в 13:00
Фото: кадр со съемок фильма «Убийца-2»/Columbia Pictures

Итальянский режиссер Стефано Соллима, известный по фильмам «Убийца-2. Против всех», «Без жалости», «Субура» и «Адажио», снимет криминальный боевик «Сахарные бандиты», одну из ролей в котором исполнит Уилл Смит, передает Deadline.

В экранизации романа Чака Хогана «Дьяволы в изгнании» звезда «Людей в черном» сыграет бывшего бойца спецназа, который руководит элитным отрядом, стремящимся покончить с наркоторговлей в Бостоне.

Смит также выступит сопродюсером картины вместе с Джоном Моне, Райаном Симадзаки и Стюартом Фордом. На данный момент студии Westbrook Studios и AGC Studios продолжают кастинг.

Соллима известен своим комплексным подходом к преступному миру и его противостоянию с законом. Последний на сегодняшний день проект режиссера — мини-сериал «Монстр», основанный на книге «Монстр Флоренции: Правдивая история».

Одной из самых популярных работ постановщика стал сиквел к нашумевшему триллеру Дени Вильнева «Убийца», в продолжении которого вновь сыграли Бенисио Дель Торо и Джош Бролин.

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