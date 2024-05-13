Зацепера ударило током в пах на станции Электроугли

На железнодорожной станции Электроугли Горьковского направления зацепер получил удар током на крыше электропоезда. Об этом сообщает паблик «Подслушано электрички Москвы».
Инцидент произошел вечером 12 мая. Подросток жив, его госпитализировали.
По данным Baza, зацепер забрался на крышу поезда и начал раскачивать токоприемник, после чего его ударило током в половой член. О характере травм говорят также опубликованные видео с пострадавшим, у которого в области паха окровавлены штаны.
Baza утверждает, что у подростка «сгорел половой орган». По информации телеграм-канала, после удара током он упал с крыши на рельсы, очевидцы вытащили его на платформу и вызвали скорую.
15-летний парень находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Baza.