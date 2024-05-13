Стендап-комик Джерри Сайнфелд извинился за сексуальный подтекст в мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» 2007 года в своей речи на церемонии вручения дипломов Университета Дьюка.
«Я снял мультфильм о пчелах, который вы, возможно, смотрели в детстве. Если кому‑то из вас было немного не по себе от сексуального подтекста в отношениях между Барри Б.Бенсоном и флористкой Ванессой, которая спасает ему жизнь, я хотел бы сейчас извиниться за это.
Это действительно не было намеренным, но после того, как мультфильм вышел, я понял, что он не подходит для детей. Потому что пчела, похоже, неравнодушна к девочке, а мы не хотим, чтобы это было идеей для детских развлечений», — сказал он, вызвав смех у зрителей.
Комик сослался на мультфильм 2007 года, чтобы подчеркнуть важность того, чтобы не терять чувство юмора, когда жизнь становится тяжелой. «Слегка неприятное чувство неловкого юмора — это нормально. Это не то, что вам нужно исправлять», — сказал он.
Сайнфелд восхитился нынешним поколением за их «стремление создать более справедливое и инклюзивное общество» и за нежелание задевать чувства других людей и посоветовал выпускникам не терять чувства юмора.
Перед выступлением Сайнфелда, который поддерживает Израиль, часть выпускников покинула церемонию и освистала актера, когда он поднялся на сцену. По данным Deadline, по крайней мере один из студентов нес палестинский флаг. Во время выступления также были слышны крики «Свободу Палестине».