Джерри Сайнфелд извинился за сексуальный подтекст в мультфильме «Би Муви»

Это действительно не было намеренным, но после того, как мультфильм вышел, я понял, что он не подходит для детей. Потому что пчела, похоже, неравнодушна к девочке, а мы не хотим, чтобы это было идеей для детских развлечений», — сказал он, вызвав смех у зрителей.