В Нью-Йорке напали на Стива Бушеми во время прогулки

Стива Бушеми («Чудотворцы») доставили в больницу после того, как на него напал неизвестный во время прогулки в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Бушеми прогуливался по Кипс-Бей на прошлой неделе, когда к нему подошел грубиян и ударил звезду „Подпольной империи“ средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», — пишет издание.
В результате нападения актер получил отек лица и левого глаза. Нападавший скрылся, его до сих пор разыскивают.
Бушеми стал вторым актером, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке в этом году. 31 марта Майкл Сталбарг, игравший в «Подпольной империи» гангстера Арнольда Ротштейна, выходил на пробежку в Верхнем Ист-Сайде, когда его ударили камнем по шее.
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