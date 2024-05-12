Сигурни Уивер может сняться в полнометражном продолжении «Мандалорца»

Сегодня в 14:52
Фото: Lucasfilm

Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар») может сняться в фильме «Мандалорец и Горгу», который станет продолжением сериала «Мандалорец». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

В настоящее время актриса ведет переговоры. Подробности сюжета неизвестны, как и то, кого будет играть Уивер.

Режиссером грядущей ленты станет Джон Фавро. Съемки начнутся в конце этого года, а релиз состоится 22 мая 2026-го.

Это будет первый фильм о «Звездных войнах» после фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года, который собрал в прокате 1 млрд долларов по всему миру.

Сериал Disney+ «Мандалорец» рассказывает о похождениях охотника за головами и его подопечном, милом инопланетянине Грогу, которого поклонники с первого сезона окрестили Бейби Йодой.

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