Apple TV+ отменил сериал «Созвездие» с Нуми Рапас

Apple TV+ решил закрыть после первого сезона научно-фантастический триллер «Созвездие». Об этом сообщает Deadline.
Новость об этом появилась спустя полтора месяца после завершения сезона. Причина отмены не уточняется. Проект получил неоднозначные отзывы от зрителей и критиков. На сайте Rotten Tomatoes сериал имеет 71% «свежести» при средней оценке пользователей в 62%.
«Созвездие» рассказывает об астронавтке Джо, которая вернулась на Землю после опасного инцидента, произошедшего в космосе. По прибытии домой она обнаружила, что ее жизнь выглядит совсем не так, как она того ожидала.
Женщина начинает замечать странности и несостыковки. К примеру, в ее доме установлено фортепиано, хотя героиня не играет на инструменте. Даже собственная дочь вызывает у Джо тревогу.
В актерский состав сериала вошли Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Джонатан Бэнкс («Во все тяжкие»), Джеймс Д’Арси («Оппенгеймер»), Джулиан Луман («Эмили в Париже»), Уилльям Катлетт, Барбара Зукова. Автором сценария шоу выступил Питер Харнесс («Доктор Кто»).
Срежиссировали эпизоды сериала Мишель МакЛарен («Утреннее шоу»), Оливер Хиршбигель и Йосеф Сидар. Продюсерами проекта выступили Дэвид Таннер, Трейси Скоффилд, Каролин Бенджо, Симон Арнал, Кэрол Скотт и Джастин Томсон.