Умер режиссер «Магазинчика ужасов» Роджер Корман

Сегодня в 13:11
Фото: Conaco

В возрасте 98 лет умер режиссер, известный как «король би-муви», Роджер Корман. Об этом сообщает Deadline.

Постановщик умер в своем доме в Санта-Монике 9 мая. «Он был щедрым, с открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал», — сказала его дочь Кэтрин Корман.

Корман известен по таким фильмам, как «Черный скорпион», «Ведро крови», «Захватчик», «Истории ужасов», «Маска красной смерти», «Колодец и маятник», «Лавка ужасов» и другим лентам.

Режиссер помог начать карьеру Джеку Николсону, который сыграл дебютную роль в фильме «Плакса-убийца», а также Роберту Де Ниро, снявшемуся в «Кровавой маме».

Ранее в этом году стало известно, что Корман, Джо Данте и Брэд Кревой объединятся в проекте «Little Shop of Halloween Horrors», перезапуске культовой классики Кормана.

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