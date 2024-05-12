Умер режиссер «Магазинчика ужасов» Роджер Корман

В возрасте 98 лет умер режиссер, известный как «король би-муви», Роджер Корман. Об этом сообщает Deadline.
Постановщик умер в своем доме в Санта-Монике 9 мая. «Он был щедрым, с открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал», — сказала его дочь Кэтрин Корман.
Корман известен по таким фильмам, как «Черный скорпион», «Ведро крови», «Захватчик», «Истории ужасов», «Маска красной смерти», «Колодец и маятник», «Лавка ужасов» и другим лентам.
Режиссер помог начать карьеру Джеку Николсону, который сыграл дебютную роль в фильме «Плакса-убийца», а также Роберту Де Ниро, снявшемуся в «Кровавой маме».
Ранее в этом году стало известно, что Корман, Джо Данте и Брэд Кревой объединятся в проекте «Little Shop of Halloween Horrors», перезапуске культовой классики Кормана.