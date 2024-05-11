Мишустин предложил новый состав правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуры министров и вице-премьеров.
В предложенном списке нет Андрея Белоусова и Виктории Абрамченко, занимавших посты первого вице-премьера и вице-премьерки соответственно. Они оба перейдут на новое место работы.
Курировать сферу экономики вместо Белоусова предложено Александру Новаку — за ним же остается энергетическая отрасль. Вице-премьером стал бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который занял место Абрамченко. Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию.
На должность первого вице-премьера Мишустин предложил Дениса Мантурова, занимавшего пост вице-премьера — министра промышленности и торговли. В новом кабмине также появится профильный вице-премьер по транспорту, на этот пост претендует экс-глава Минтранса Виталий Савельев.
Вице-премьеру Дмитрию Григоренко вдобавок к финансовой и контрольно-надзорной сферам перейдет под кураторство цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба.
К подконтрольным вице-премьеру Дмитрию Чернышенко Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики добавятся Минпросвещения и Росмолодежь, работу которых раньше координировала вице-премьерка Татьяна Голикова. Чернышенко также продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Голикова и дальше будет курировать работу Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Помимо этого, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.
Алексей Оверчук, Юрию Трутнев и Марат Хуснуллин в списке Мишустина сохраняют должности вице-премьеров.
Минспорта предложено возглавить губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, Минпромторг — главе Калининградской области Антону Алиханову, Минтранс — курскому губернатору Роману Старовойту, Минэнерго — губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.
Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, а министров — 14 мая.