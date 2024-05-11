Мишустин предложил новый состав правительства

К подконтрольным вице-премьеру Дмитрию Чернышенко Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики добавятся Минпросвещения и Росмолодежь, работу которых раньше координировала вице-премьерка Татьяна Голикова. Чернышенко также продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.