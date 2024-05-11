«Суровый город!»: в Челябинске открыли качели, прикованные к земле

В новом сквере Челябинска перед ДК «Станкомаш» открыли качели, прикованные цепями к земле. На это обратил внимание местный житель Сергей Евстафьев, который опубликовал видео с новой детской площадки у себя в инстаграме*.
Евстафьев запечатлел прикованными к асфальту несколько видов качелей. «Иду тут по своим делам, думаю: «Ничего себе, у нас в Челябинске сделали замечательный сквер в Ленинском районе. Ленинский — такой рабочий район. Все замечательно, думаю: «Как красиво! Даже дети катаются». А потом смотрю на качели, замечаю какую‑то проблему», — отметил мужчина.
«Серьезно, это как? Думаю, может это просто сидеть, а потом смотрю, вот такая штука, на ней же точно качаться! Нет, нельзя качаться! Это как? Это вообще зачем? Челябинск — суровый город!», — прокомментировал он.
Впрочем, глава Ленинского района Александр Орел утверждает, что на видео вовсе не качели. В комментарии изданию 74.ru он заявил, что это парковая мебель и элементы благоустройства, которые изначально не предназначены, чтобы на них качаться.