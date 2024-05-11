«Годзилла и Конг 3» находится в разработке

Сценарист фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дэйв Каллахэм привлечен к написанию третьей части «Годзиллы против Конга». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Студия Legendary наняла Каллахэма для работы над триквелом после кассового успеха ленты «Годзилла и Конг: Новая империя». Картина заработала в мировом прокате 555 млн долларов — это самый высокий показатель для франшизы после фильма «Конг: Остров черепа», который в 2017 году собрал 568 млн.
Каллахэм писал сценарии для франшизы боевиков «Недуржимые», перезагрузке «Мортал Комбата» 2021 года. Он также выступил соавтором сценария «Человека паука: Паутина вселенных», который был номинирован на «Оскар» как лучший анимационный фильм. Сейчас Каллахэм пишет сценарий к третьей картине серии «Человек-паук: За пределами вселенной».
Он приложил руку и к франшизе про кайдзю, написав первые наброски сценария для «Годзиллы» 2014 года.