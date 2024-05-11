«Годзилла и Конг 3» находится в разработке

Студия Legendary наняла Каллахэма для работы над триквелом после кассового успеха ленты «Годзилла и Конг: Новая империя». Картина заработала в мировом прокате 555 млн долларов — это самый высокий показатель для франшизы после фильма «Конг: Остров черепа», который в 2017 году собрал 568 млн.