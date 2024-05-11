Полярные сияния могут вновь появиться на небе. Они будут еще мощнее

Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям. На небе ожидаются очередные полярные сияния, но еще более мощные, сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня, [чего не было с 2005 года]», — рассказал Богачев.
Как сказал специалист, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Территорию РФ накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ.
Накануне северное сияние смогли увидеть жители Ленинградской, Калужской, Московской, Свердловской, Омской и Челябинской областей. Оно было вызвано вспышками на Солнце и магнитной бурей.