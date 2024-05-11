Полярные сияния могут вновь появиться на небе. Они будут еще мощнее

Сегодня в 16:59
Фото: Lucas Marcomini/Unsplash

Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям. На небе ожидаются очередные полярные сияния, но еще более мощные, сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня, [чего не было с 2005 года]», — рассказал Богачев.

Как сказал специалист, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Территорию РФ накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ.

Накануне северное сияние смогли увидеть жители Ленинградской, Калужской, Московской, Свердловской, Омской и Челябинской областей. Оно было вызвано вспышками на Солнце и магнитной бурей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами