Американка родила и защитила докторскую диссертацию в один день

Аспирантка Рутгерского университета работала над презентацией для докторской диссертации, когда 25 марта у нее начались схватки. Женщина была лишь на восьмом месяце беременности, и в этот же день у нее планировалась защита степени. В своей научной работе Бревард-Родригес изучала, с чем сталкиваются чернокожие женщины в кампусах колледжей, в которых исторически жили белые.