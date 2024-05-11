Американка родила и защитила докторскую диссертацию в один день

Тамиа Бревард-Родригес из Нью-Джерси родила, а затем в тот же день защитила докторскую диссертацию. Об этом сообщает местный телеканал ABC7.
Аспирантка Рутгерского университета работала над презентацией для докторской диссертации, когда 25 марта у нее начались схватки. Женщина была лишь на восьмом месяце беременности, и в этот же день у нее планировалась защита степени. В своей научной работе Бревард-Родригес изучала, с чем сталкиваются чернокожие женщины в кампусах колледжей, в которых исторически жили белые.
«Я была физически готова к беременности, но морально не думала о ребенке. Поэтому у меня была очень сильная эмоциональная реакция на схватки, учитывая, что в этот же день планировалась защита. Меня буквально трясло», — поделилась она.
У аспирантки отошли воды и усилились схватки, после чего доула (компаньонка, поддерживающая в важных жизненных ситуациях) сказала срочно ехать в больницу. За руль машины села жена Тамии, Алиса Бревард-Родригес, которая, по ее словам, помчалась по шоссе со скоростью, вероятно, 300 километров в час.
Роды прошли быстро, малыш Энцо появился на свет после трех толчков. Обследование врачей показало, что он здоров.
Бревард-Родригес решила не откладывать защиту диссертации, поскольку была к ней готова, оставалось внести последние штрихи в презентацию. Женщина сказала, что ей нужно лишь вздремнуть, принять душ и собраться с силами.
Через семь часов после родов молодая мать успешно защитила диссертацию. Членам комиссии она рассказала о родах уже после того, как закончила презентацию.