В Коми обрушилась пятиэтажка. Пострадавших нет

В городе Печора в Коми частично обрушилось пятиэтажное жилое здание, обвалились с первого по третий этажи, сообщает МЧС республики. Однако по фото можно предположить, что обрушились этажи с первого по пятый.
Данных о пострадавших не поступало, причина обрушения устанавливается, пишет «Комиинформ». На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Руководитель Коми Владимир Уйба вылетел в Печору и подтвердил, что дом был признан аварийным. В 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий».