В Коми обрушилась пятиэтажка. Пострадавших нет

Руководитель Коми Владимир Уйба вылетел в Печору и подтвердил, что дом был признан аварийным. В 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий».