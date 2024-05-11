В Коми обрушилась пятиэтажка. Пострадавших нет

Сегодня в 14:50
Фото: МЧС Республики Коми/Telegram

В городе Печора в Коми частично обрушилось пятиэтажное жилое здание, обвалились с первого по третий этажи, сообщает МЧС республики. Однако по фото можно предположить, что обрушились этажи с первого по пятый.

Данных о пострадавших не поступало, причина обрушения устанавливается, пишет «Комиинформ». На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятеро детей. По данным Baza, это было общежитие.

Руководитель Коми Владимир Уйба вылетел в Печору и подтвердил, что дом был признан аварийным. В 2023 году по итогам проверки установили невозможность проведения капремонта в этой пятиэтажке, поскольку она имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами