Некоммерческая организация Tax Policy Associates прописала в своей политике конфиденциальности подарок — бесплатную бутылку вина, чтобы проверить, читает ли кто‑нибудь полный текст условий. Подарок оказался востребованным лишь спустя три месяца, причем забрал его не клиент, а работник другой компании, который искал пример хорошей политики конфиденциальности.
Как сообщает Би-би-си, в феврале в политике конфиденциальности организации появилась следующая строчка: «Мы отправим бутылку хорошего вина первому человеку, который это прочитает».
Руководитель компании Дэн Найдл сказал, что решил вписать это условие «из чувства детского протеста. У каждого бизнеса, который обрабатывает персональные данные, должна быть политика конфиденциальности. Компании тратят на ее составление большие деньги, но никто не читает эти соглашения.
«Каждая крошечная кофейня должна иметь политику конфиденциальности на своем веб-сайте, это безумие. Это деньги, которые тратятся впустую», — сетует Найдл.
Он отметил, что человек, получивший подарочное вино, «немного сжульничал». Ведь им был не клиент, а сотрудник другой компании, который искал пример хорошо составленной политики конфиденциальности и наткнулся на эту строчку. Когда этот человек решил написать письмо в компанию Найдла, он не ожидал, что окажется первым, кто обратится за подарком.
По словам руководителя организации, теперь они точно знают, что политику конфиденциальности никто не читает. Найдл также отметил, что, добавляя строчку про бесплатное вино, вдохновлялся группой «Ван Хален». Ее участники писали в райдере требование, чтобы из их M&M’s убирали все коричневые конфетки, — если условие выполнялось, музыканты понимали, что организаторы туров читают райдер.