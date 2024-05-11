Он отметил, что человек, получивший подарочное вино, «немного сжульничал». Ведь им был не клиент, а сотрудник другой компании, который искал пример хорошо составленной политики конфиденциальности и наткнулся на эту строчку. Когда этот человек решил написать письмо в компанию Найдла, он не ожидал, что окажется первым, кто обратится за подарком.