Собака Мартина Скорсезе откусила палец сценаристу «Таксиста» Полу Шрейдеру. Об этом Шрейдер рассказал в интервью Variety.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. На беседу к журналисту сценарист пришел «с огромным окровавленным бинтом, обернутым вокруг руки», поэтому сразу услышал вопрос о произошедшем.
«Во вторник вечером я ужинал с Марти у него дома. У него есть собаки. Они были очень милые. Две из них были бишон-фризе. Они очень красивые», — начал рассказ Шрейдер.
«А еще у него есть скотти (Скотч-терьер. — Прим. ред.], это проблемная собака, принадлежит его дочери. Ему не нравится собака, но им нужно держать ее в доме и бла-бла-бла», — продолжил он.
Далее сценарист вспомнил, что попытался погладить терьера и получил агрессивный ответ: «Он не просто откусил часть моего большого пальца, но и проглотил его».
К счастью для Шрейдера, в доме Скорсезе есть медсестра, которая оказала мужчине первую помощь.
Пес не в первый раз создает проблемы владельцу. В прошлом терьер по кличке Десмонд стал причиной для судебного иска от бывшей медсестры режиссера. В заявлении женщина указала, что питомец укусил ее за ногу, это стало причиной падения и появления болей в шее и спине, из‑за чего она не смогла работать в течение двух лет. Причем она утверждала, что Скорсезе знал о «диком, неуправляемом, злобном, свирепом характере» собаки и ее склонности к агрессии.