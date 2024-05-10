Собака Мартина Скорсезе откусила палец сценаристу «Таксиста»

Пес не в первый раз создает проблемы владельцу. В прошлом терьер по кличке Десмонд стал причиной для судебного иска от бывшей медсестры режиссера. В заявлении женщина указала, что питомец укусил ее за ногу, это стало причиной падения и появления болей в шее и спине, из‑за чего она не смогла работать в течение двух лет. Причем она утверждала, что Скорсезе знал о «диком, неуправляемом, злобном, свирепом характере» собаки и ее склонности к агрессии.