Сидни Суини сыграет легендарную боксершу в новом байопике

Картина расскажет историю восхождения к славе самой известной американской боксерши 1990-х годов. Ее жизнь изменилась в 1989 году, когда она встретила своего менеджера, а затем и мужа Джима Мартина. Кристи Мартин стала первой боксершей, заключившей контракт с легендарным промоутером Доном Кингом. В 2016 году ее первой среди женщин включили в Зал боксерской славы. Однако, несмотря на идеальный публичный имидж, она сталкивалась с личными демонами, токсичными отношениями и покушением на ее жизнь, которое в 2010 году совершил муж спортсменки.