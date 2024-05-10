Сидни Суини сыграет легендарную боксершу в новом байопике

Сидни Суини сыграет американскую боксершу Кристи Мартин в новом биографическом фильме, название которого пока неизвестно. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом проекта выступит Дэвид Мишо («По волчьим законам», «Король Англии») в соавторстве с Миррой Фолкс («Джуди и Панч»). Планируется, что съемки пройдут в США этим летом. Кастинг в проект пока продолжается.
Картина расскажет историю восхождения к славе самой известной американской боксерши 1990-х годов. Ее жизнь изменилась в 1989 году, когда она встретила своего менеджера, а затем и мужа Джима Мартина. Кристи Мартин стала первой боксершей, заключившей контракт с легендарным промоутером Доном Кингом. В 2016 году ее первой среди женщин включили в Зал боксерской славы. Однако, несмотря на идеальный публичный имидж, она сталкивалась с личными демонами, токсичными отношениями и покушением на ее жизнь, которое в 2010 году совершил муж спортсменки.
Сидни Суини сказала, что с радостью согласилась на роль, поскольку обожает бокс и с 12 до 19 лет занималась кикбоксингом. «Мне не терпелось вернуться на ринг, тренироваться и трансформировать свое тело. История Кристи непростая, она требует физических и эмоциональных усилий, ей приходится нести большой груз. Но я люблю бросать себе вызов. Кристи Мартин не только узаконила женский бокс, она преодолела гендерные стереотипы и боролась с эмоциональным, физическим и финансовым насилием», — отметила актриса.