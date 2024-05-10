В Бразилии конь несколько дней провел на крыше из‑за наводнения. За спасением наблюдала вся страна

В результате наводнения погибли более 100 человек, еще 136 пропали без вести. Более 164 тыс. человек были вынуждены покинуть затопленные дома. По оценке губернатора региона, на восстановление поврежденных домов, мостов и другой инфраструктуры придется потратить более 3 млрд долларов. Ожидается, что проливные дожди продолжатся до конца недели.