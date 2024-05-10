В Бразилии конь несколько дней провел на крыше из‑за наводнения. За спасением наблюдала вся страна

В Бразилии лошади пришлось провести несколько дней на крыше из‑за наводнения. За действиями спасателей наблюдал даже президент страны. Об истории пишет Reuters.
Инцидент произошел 7 мая в Каноасе, городе неподалеку от Порту-Алегри, на юге штата Риу-Гранди-ду-Сул. Регион сильнее других пострадал от прошедших ливней.
Семилетний конь, которого в соцсетях прозвали Карамело, массой почти в 350 кг оказался в ловушке на скользком коньке крыши дома посреди воды, где ему пришлось стоять в течение двух дней. Спасательную операцию в прямом эфире транслировало национальное телевидение.
Чтобы безопасно спустить животное с крыши, спасателям пришлось дать ему успокоительное, после чего перенести на надувную лодку и увезти. Ветеринары. которым передали скакуна, отметили, что Карамело попал к ним в плохом состоянии и обезвоженным, поэтому проведет некоторое время под наблюдением.
Всего властям штата удалось спасти более 10 тыс. разных животных за последнюю неделю, еще несколько тысяч с собой забрали представители муниципалитетов и волонтеры, заявили в секретариате Риу-Гранде-ду-Сул.
В результате наводнения погибли более 100 человек, еще 136 пропали без вести. Более 164 тыс. человек были вынуждены покинуть затопленные дома. По оценке губернатора региона, на восстановление поврежденных домов, мостов и другой инфраструктуры придется потратить более 3 млрд долларов. Ожидается, что проливные дожди продолжатся до конца недели.