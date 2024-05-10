Последняя битва добра и зла в трейлере мультфильма по «Взрывным котятам»

«Взрывные котята» начинались как проект на Kickstarter и заработали огромную популярность. Их авторов поддержали почти 220 тыс. человек, они собрали больше 8,7 млн долларов, такого большого комьюнити не было больше ни у кого в истории платформы. Кроме этого, у настольной игры есть версии для мобильных устройств и Switch.