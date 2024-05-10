Последняя битва добра и зла в трейлере мультфильма по «Взрывным котятам»

На ютуб-канале Netflix вышел полноценный трейлер мультфильма «Взрывные котята» по одноименной карточной игре. Шоу выйдет на стриминговом сервисе в этом июле.
Сериал расскажет о «поледней битве» между добром и злом, которая разрастется до эпических размеров, когда на землю попадают Бог и дьявол, оба в телах домашних котов. Главного героя, кота-Бога озвучивает звезда сериала «Люцифер» Том Эллис. Кроме него, в касте есть Люси Лю.
По сюжету кот-Бог в рамках реабилитации переезжает в неблагополучную семью и пытается решить их проблемы, но в итоге проводит много времени в погонях за лазерными указками. Соседом героя оказывается его заклятый враг Антихрист, тоже ставший домашним котом.
Производством сериала занимается компания Bandera Entertainment, основанная создателем «Бивиса и Баттхеда» и «Царя горы» Майком Джаджем и продюсером американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грегори Дэниелсом. Шоураннерами анимационного шоу выступают Шейн Косаковски («Арчер», «Ты — воплощение порока») и создатель настолки Мэттью Инман.
«Взрывные котята» начинались как проект на Kickstarter и заработали огромную популярность. Их авторов поддержали почти 220 тыс. человек, они собрали больше 8,7 млн долларов, такого большого комьюнити не было больше ни у кого в истории платформы. Кроме этого, у настольной игры есть версии для мобильных устройств и Switch.