Лупита Нионго и ее кошка попадают под обстрел в трейлере хоррора «Тихое место: День первый»

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали новый трейлер фильма «Тихое место: День первый» — приквела хоррора «Тихое место» 2018 года и его продолжения 2020 года.
Главную роль в очередной картине франшизы исполнила Лупита Нионго, звезда «12 лет рабства» и «Мы». Актриса сыграла девушку по имени Сэм, которая оказывается в Нью-Йорке во время массивного вторжения инопланетян.
Трейлер показывает, как обычный день из жизни героини оборачивается катастрофой. С неба начинают падать горящие шары или бомбы, а по городу распространяются жуткие и кровожадные существа.
Сэм приходится выбираться из охваченного хаосом города вместе с кошкой и со случайно встретившимся на ее пути мужчиной — его в картине сыграл Джозеф Куинн из «Очень странных дел».
Помимо Нионго и Куинна, в фильме можно будет увидеть Джимона Хонсу, Алекса Вулфа, Тею Батлер, Дженнифер Вудвард. Режиссером ленты выступил Майкл Сарноски, известный по триллеру «Свинья».
Он написал сценарий хоррора вместе с Джоном Красински, создателем франшизы «Тихое место», Брайаном Вудсом и Скоттом Бекком. Премьера проекта в кинотеатрах запланирована на 28 июня.