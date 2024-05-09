Круизный корабль прибыл в Нью-Йорк с мертвым китом на носу

Круизный корабль «Меравилья» прибыл в гавань Нью-Йорка с 13-метровой тушей кита, зацепившейся за нос судна. Об этом сообщил The Guardian.
При каких обстоятельствах погиб кит, пока неясно. По словам представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований рыболовства Андреа Гомес, животное относится к вымирающему виду сейвалов.
Некоторые специалисты считают, что случившееся может быть свидетельством негативного влияния больших судов на морскую флору и фауну. Доказательств этой позиции еще нет.
«Меравилья» пришвартовался в нью-йоркском порту, перед тем как отправиться в путешествие по Новой Англии и Канаде. Корабли принадлежат базирующейся в Женеве компании MSC Cruises.
В MSC Cruises отметили, что капитаны их кораблей придерживаются правил, позволяющих избегать столкновений с китами и другими морскими животными. «Мы глубоко опечалены гибелью какого‑либо морского обитателя», — подчеркнули там.
В компании добавили, что соответствующие органы в данный момент занимаются изучением обнаруженной туши кита. Тело животного вскроют, чтобы определить, погиб ли кит при столкновении с кораблем или он умер ранее.