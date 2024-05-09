В старейший лондонский клуб джентльменов Garrick впервые разрешили вступать женщинам

В старейший лондонский клуб джентльменов Garrick впервые в истории разрешили вступать женщинам. Об этом сообщила Би-би-си.
Члены клуба, в который входят король Карл III, Стинг и Бенедикт Камбербатч, проголосовали за допуск женщин. Ранее женщины могли только посещать клуб по приглашению членов и выступать сопровождающими мужчин.
Почти 60% участников сообщества поддержали изменения этих правил, после того как в марте известные женщины-юристы выступили за это. Ранее для принятия женщин в клуб потребовалось бы более двух третей голосов, но недавно более 200 членов заявили, что покинут Garrick, если женщин в нем продолжат дискриминировать.
По информации The Guardian, члены клуба уже сформировали список женщин, которые могли бы присоединиться к ним. В него вошла, в частности, актриса Джульет Стивенсон.
«На протяжении сотен лет клуб был посвящен в значительной степени театральному сообществу, а затем и художественному сообществу… По определению он должен быть открыт для всех», — прокомментировала она.
Стивенсон отметила, что ее не сильно интересуют вина и совместные ужины с участниками Garrick, но актриса «действительно заинтересована в обмене идеями и в том, чтобы бросать друг другу вызовы».
Клуб джентльменов Garrick появился в 1831 году как место, где британские аристократы могли без преград общаться с актерами. В его уставе, как показала недавняя проверка, формально никогда не было положений, которые препятствовали бы вступлению в клуб женщин.
На сегодняшний день в Garrick состоят около 1500 мужчин. Среди них есть политики, чиновники, бизнесмены и артисты, в том числе Стивен Фрай, Хью Лори, Хью Бонневилль. В прошлом в клуб также входили Лоуренс Оливье, Герберт Уэллс, Генри Ирвинг, принц Филипп.