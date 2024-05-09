В старейший лондонский клуб джентльменов Garrick впервые разрешили вступать женщинам

Почти 60% участников сообщества поддержали изменения этих правил, после того как в марте известные женщины-юристы выступили за это. Ранее для принятия женщин в клуб потребовалось бы более двух третей голосов, но недавно более 200 членов заявили, что покинут Garrick, если женщин в нем продолжат дискриминировать.