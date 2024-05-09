Создатель «Короны» Питер Морган экранизирует пьесу «Патриоты» о Борисе Березовском

Сегодня в 13:49
Кадр: Patriots Broadway

Британский драматург и сценарист Питер Морган, работавший над сериалом «Корона» и фильмом «Гонка», экранизирует свою пьесу «Патриоты» о российском олигархе Борисе Березовском. Об этом сообщил Deadline.

Картина выйдет на стрим-сервисе Netflix, который ранее поддержал бродвейскую постановку «Патриотов». По информации издания, кинопроект еще не запустили в разработку, однако его создание включено в сделку между Морганом и Netflix.

Фильм должен рассказать о возвышении миллиардера, а также Владимира Путина. Во время действия «Патриотов» нынешний президент России работал заместителем мэра Петербурга.

Кто исполнит главные роли в экранизации, пока неясно. В спектаклях, показанных в Лондоне и Нью-Йорке, Путина сыграл Уилл Кин. Роль Березовского в Великобритании исполнил Том Холландер, а в США — Майк Стулбарг.

Питер Морган представил пьесу «Патриоты» в 2022 году. Сперва ее поставили в лондонском театре «Алмейда», а спустя год показали в Театре Ноэла Кауарда в Вест-Энде. В апреле 2024 года спектакль появился на сцене бродвейского Театра Этель Бэрримор.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами