Создатель «Короны» Питер Морган экранизирует пьесу «Патриоты» о Борисе Березовском

Британский драматург и сценарист Питер Морган, работавший над сериалом «Корона» и фильмом «Гонка», экранизирует свою пьесу «Патриоты» о российском олигархе Борисе Березовском. Об этом сообщил Deadline.
Картина выйдет на стрим-сервисе Netflix, который ранее поддержал бродвейскую постановку «Патриотов». По информации издания, кинопроект еще не запустили в разработку, однако его создание включено в сделку между Морганом и Netflix.
Фильм должен рассказать о возвышении миллиардера, а также Владимира Путина. Во время действия «Патриотов» нынешний президент России работал заместителем мэра Петербурга.
Кто исполнит главные роли в экранизации, пока неясно. В спектаклях, показанных в Лондоне и Нью-Йорке, Путина сыграл Уилл Кин. Роль Березовского в Великобритании исполнил Том Холландер, а в США — Майк Стулбарг.
Питер Морган представил пьесу «Патриоты» в 2022 году. Сперва ее поставили в лондонском театре «Алмейда», а спустя год показали в Театре Ноэла Кауарда в Вест-Энде. В апреле 2024 года спектакль появился на сцене бродвейского Театра Этель Бэрримор.