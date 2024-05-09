Глен Пауэлл, Лора Дерн и Энтони Маки снимутся в фильме «Монсанто» Джона Ли Хэнкок

Американские актеры Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя»), Лора Дерн («Большая маленькая ложь») и Энтони Маки («Черное зеркало») снимутся в фильме «Монсанто» Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»). Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о молодом и неопытном адвокате Бренте Виснере, который выступает против гигантской американской химической компании «Монсанто» от имени Дуэйна Джонсона.
Джонсон, согласно сюжету, использовал самый известный продукт компании во время работы садовником в средней школе. По словам токсиколога Мелинды Роджерс, пестицид безопасен, но Джонсон не согласен с этим.
Сценарий картины разработали Майкл Виснер, Александра Дюпарк, Нэд Бенсон и Хэнкок при участии компании Карла Споэрри Zurich Avenue. Продюсерами ленты выступили Мориц Борман, Эрик Копелофф, Филип Шульц-Дейле, Джон Левин, а также Адам Маккей и Кевин Мессик из HyperObject Industries.
«Я всегда восхищался правдивыми историями обычных людей, преодолевающих невероятные трудности. Эта история отражает этот дух и затрагивает важнейшую проблему, которая касается всех нас», — заявил Пауэлл.
Хэнкок добавил, что его «привлекла современная реальная история в духе Давида против Голиафа». Режиссер отметил, что «нашел ее драматичной, трогательной, довольно смешной и критически важной в сегодняшнем мире».
«Мои амбиции заключаются в том, чтобы создать умную, вдумчивую и коммерчески успешную юридическую драму, которая предложит аудитории историю о человеке», — добавил Хэнкок.