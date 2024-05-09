Итан Хоук раскритиковал молодежь за то, что она «больше не смотрит фильмы»

По словам актера, он не понимает, почему молодые люди не смотрят фильмы в то время, когда они доступны на стриминговых сервисах. Хоук также сказал, что режиссерам не хватает образования.
«Они не знают, кто такой [Райнер] Фассбиндер, не знают, кто такой Эрик Ромер, не знают, кто такой [Акира] Куросава. Они считают себя современными, но не видели фильм „Делай как надо“. Вы что, шутите? Он есть на вашем чертовом телефоне, посмотрите его! Но нет, они предпочтут посмотреть какое‑нибудь телешоу, которое вышло вчера и которое они не запомнят», — сказал он.
Актер подчеркнул, что говорит это все не для того, чтобы показаться занудой. По его словам, в прошлом много совершенства и мыслей о том, через что мы все про проходим эмоционально и что мы ищем.
«Меня всегда поражает, как часто молодые люди, которые говорят: „Я люблю кино и хочу снимать фильмы“, на самом деле не смотрят кино», — добавил Хоук.