Итан Хоук раскритиковал молодежь за то, что она «больше не смотрит фильмы»

«Они не знают, кто такой [Райнер] Фассбиндер, не знают, кто такой Эрик Ромер, не знают, кто такой [Акира] Куросава. Они считают себя современными, но не видели фильм „Делай как надо“. Вы что, шутите? Он есть на вашем чертовом телефоне, посмотрите его! Но нет, они предпочтут посмотреть какое‑нибудь телешоу, которое вышло вчера и которое они не запомнят», — сказал он.