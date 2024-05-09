На Луну отправят капсулу времени с данными о земной культуре

ЮНЕСКО собирается отправить на Луну информацию о культурном достоянии человечества на 275 языках. Об этом сообщается на сайте компании ispace.
Свое решение организация объяснила необходимостью сохранения части информации о человеческой расе на случай глобальной катастрофы на Земле.
Капсулу времени с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R от Ispace. Его запуск запланирован на зиму 2024-го.
Первый лунный посадочный модуль Ispace Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года в рамках пилотной миссии. Однако при попытке прилунения 25 апреля 2023-го аппарат разбился.
Компания планирует уже третью лунную миссию на 20266 года. В ее рамках будет использован более крупный и современный модуль Apex 1.0, способный нести до 500 кг полезной нагрузки.