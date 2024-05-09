На Луну отправят капсулу времени с данными о земной культуре

Сегодня в 12:04
Фото: David Dibert/Unsplash

ЮНЕСКО собирается отправить на Луну информацию о культурном достоянии человечества на 275 языках. Об этом сообщается на сайте компании ispace.

Свое решение организация объяснила необходимостью сохранения части информации о человеческой расе на случай глобальной катастрофы на Земле.

Капсулу времени с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R от Ispace. Его запуск запланирован на зиму 2024-го.

Первый лунный посадочный модуль Ispace Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года в рамках пилотной миссии. Однако при попытке прилунения 25 апреля 2023-го аппарат разбился.

Компания планирует уже третью лунную миссию на 20266 года. В ее рамках будет использован более крупный и современный модуль Apex 1.0, способный нести до 500 кг полезной нагрузки.

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