«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом в мире

Английский «Манчестер Юнайтед» назвали самым дорогим футбольным клубом в мире. Его стоимость оценивается в 6,2 млрд долларов, сообщает бизнес-портал Sportico.
Второе место занял мадридский «Реал» (6 млрд долларов), а третье — каталонская «Барселона» (5,2 млрд). На четвертом месте расположился английский «Ливерпуль» (5,1 млрд), а на пятом — мюнхенская «Бавария» (4,8 млрд).
В топ-10 самых дорогих клубов также вошли «Манчестер Сити» — 4,75 млрд, «Пари Сен-Жермен» — 4,05 млрд, «Арсенал» — 3,91 млрд, «Тоттенхэм» — 3,49 млрд и «Челси» — 3,47 млрд.
Рейтинг Sportico составляется на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.