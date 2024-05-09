«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом в мире

Сегодня в 10:04
Фото: Alessio Festa/Unsplash

Английский «Манчестер Юнайтед» назвали самым дорогим футбольным клубом в мире. Его стоимость оценивается в 6,2 млрд долларов, сообщает бизнес-портал Sportico.

Второе место занял мадридский «Реал» (6 млрд долларов), а третье — каталонская «Барселона» (5,2 млрд). На четвертом месте расположился английский «Ливерпуль» (5,1 млрд), а на пятом — мюнхенская «Бавария» (4,8 млрд).

В топ-10 самых дорогих клубов также вошли «Манчестер Сити» — 4,75 млрд, «Пари Сен-Жермен» — 4,05 млрд, «Арсенал» — 3,91 млрд, «Тоттенхэм» — 3,49 млрд и «Челси» — 3,47 млрд.

Рейтинг Sportico составляется на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами