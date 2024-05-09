В Москве изменятся цены на проезд в городском транспорте

В Москве с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.
Стоимость одной поездки по билетам «Единый» вырастет в среднем менее чем на 2 рубля, проезд по биометрии будет стоить 53 рубля, а цена одной поездки на речном транспорте снизится на 20-50 рублей в несезон.
Изменения не затронут бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области.
В дептрансе отметили, что с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. «В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России», — говорится в сообщении.