В Москве изменятся цены на проезд в городском транспорте

В дептрансе отметили, что с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. «В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России», — говорится в сообщении.