Алисия Викандер пытается выжить при дворе Джуда Лоу в трейлере исторической драмы «Игра королевы»

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер исторической драмы «Игра королева», главные роли в которой исполнили Алисия Викандер («Из машины», «Агенты А.Н.К.Л.») и Джуд Лоу («Молодой Папа», «Отпуск по обмену»).
Фильм впервые показали на Каннском кинофестивале. Его снял бразильский режиссер Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»). Он рассказал историю шестой жены английского короля Генриха VIII — Екатерины Парр.
Екатерина Парр познакомилась с монархом в конце 1530-х годов, а в середине 40-х после смерти супруга вынуждена была ответить на ухаживания короля. Парр вышла замуж за Генриха VIII в 1543 году и оставалась с ним вплоть до его смерти в 1547 году.
Трейлер байопика королевы показывает, что жизнь Екатерины у двора была отнюдь не простой. Ей приходилось быть регентом, сталкиваться с заговорщиками, несогласными с ее симпатией к протестантам, и испытывать гнев Генриха VIII.
Мстительный и подозрительный король к моменту женитьбы на Парр уже загубил жизнь своих предыдущих жен. Умная и образованная Екатерина понимала постоянную угрозу, которая нависала над ней.
«Если она более порочна, чем те, кто были до нее, мы знаем, что делать», — говорит в ролике разгневанный Генрих VIII. Чтобы выжить, королева придумала собственный план. Какой именно, станет известно в июле, когда фильм выйдет в прокат.
Помимо Викандер и Лоу, в нем можно будет увидеть Саймона Рассела Била («Дом Дракона»), Пэтси Ферран («Белая птица: Новое чудо»), Эрин Доэрти («Корона»), Сэма Райли («Малефисента: Владычица тьмы») и Эдди Марсана («Рэй Донован»).