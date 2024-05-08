Донал Глисон снимется в сериале, действие которого развернется во вселенной «Офиса»

Сегодня в 00:47
Кадр: The Late Late Show/YouTube

Стриминговый сервис Peacock выпустит комедийный мокьюментари-сериал, действие которого развернется во вселенной американской версии ситкома «Офис». Об этом сообщил Deadline.

Шоу создадут Грег Дэниелс, автор американского «Офиса», и Майкл Коман, работавший над Saturday Night Live и «Полезные советы от Джона Уилсона». В сериале снимутся Донал Глисон («Черное зеркало», «Кролик Питер») и Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»).

Проект расскажет о документалистах, которые в поисках новых тем обнаруживают умирающую историческую газету и издателя, пытающегося возродить ее с помощью репортеров-добровольцев. Съемки шоу начнутся в июле.

Ими будет руководить компания Universal Television. У авторов уже готовы сценарии нескольких эпизодов. В данный момент продолжается кастинг сериала.

Оригинальный сериал «Офис» выходил на Би-би-си с 2001 по 2003 года. Он рассказывал о жизни сотрудников бумажной компании Wernham Hogg в Слау. В шоу снимался среди прочих Мартин Фриман.

В 2005 году у ситкома появился американский ремейк. Он был посвящен жизни сотрудников компании Dunder Mifflin в Скрантоне. В проекте приняли участие Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами