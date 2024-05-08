Ребекка Холл срежиссирует драму «Четыре дня вроде воскресенья»

Британская актриса Ребекка Холл, известная по фильмам «Вики Кристина Барселона» и «Престиж», станет режиссером картины «Четыре дня вроде воскресенья» («Four Days Like Sunday»). Об этом сообщил Deadline.
Холл также сыграет главную роль в проекте — недавно разведенную и постепенно стареющую актрису по имени Сильвия. Действие фильм развернется в середине 90-х годов и будет посвящено взаимоотношениям Сильвии и ее дочери.
12-летняя Джейн, согласно сюжету, устает от роли опекуна собственной матери и начинает бунтовать против нее. Продолжая защищать Сильвию от всего, что угрожает ее хрупкому состоянию, девочка взрослеет и переживает одиночество.
Разработкой картины занимаются кинокомпании See-Saw Films и Film4, а также Flat Five Productions. Продюсерами выступят Холл, Морган Спектор, Джоанна Лори, Йэйн Кэннинг и Эмиль Шерман.
«Когда я писала этот фильм, это происходило потому, что я поняла, что не могу делать ничего другого, пока не закончу эту историю. Это очень личный для меня проект, и я надеюсь выразить мою чувствительность, жизнерадостность и амбиции как кинематографиста», — поделилась Холл.
Артистка отметила, что история будущей ленты «наполнена комедией, музыкой, эмоциями, цветами, а также полными нюансов и сложными отношениями между матерью и ее ребенком». «Она говорит о том, что каждая семья создает свою иллюзию реальности», — сказала Холл.