Ребекка Холл срежиссирует драму «Четыре дня вроде воскресенья»

«Когда я писала этот фильм, это происходило потому, что я поняла, что не могу делать ничего другого, пока не закончу эту историю. Это очень личный для меня проект, и я надеюсь выразить мою чувствительность, жизнерадостность и амбиции как кинематографиста», — поделилась Холл.