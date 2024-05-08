Стивен Фрай и Лена Данэм отправляются в Польшу в трейлере драмы «Сокровище»

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер фильма «Сокровище» («Treasure»), в котором снялись Стивен Фрай («Хоббит», «V значит Вендетта») и Лена Данэм («Девочки»).
Актеры сыграли отца и дочь, которые в 1991 году отправляются в Польшу на родину своих предков. Их семья переехала в США после Второй мировой войны и пережитого Холокоста.
Героиня Данэм, журналистка по имени Рут, никогда не была в Восточной Европе. Ее отец Эдек же хранит воспоминания о тяжелых военных годах, жизни в гетто и родителях. Путешествие сближает героев не только с прошлым их семьи, но и друг с другом.
Фильм сняла режиссер Юлия фон Хайнц по сценарию, написанному ей вместе с Йоном Квестером и Лили Бретт. В нем приняли участие Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок, Венанти Носул, Ивона Бельска, Мария Мамон, Роберт Баста.
Мировая премьера картины состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. В российский кинопрокат лента выйдет 4 июля.