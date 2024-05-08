Стивен Фрай и Лена Данэм отправляются в Польшу в трейлере драмы «Сокровище»

Героиня Данэм, журналистка по имени Рут, никогда не была в Восточной Европе. Ее отец Эдек же хранит воспоминания о тяжелых военных годах, жизни в гетто и родителях. Путешествие сближает героев не только с прошлым их семьи, но и друг с другом.