Расселл Кроу снимется в экшн-триллере «Страна медведей» Деррика Борте

Новозеландский актер Расселл Кроу, известный по фильмам «Гладиатор» и «Игры разума», снимется в экшн-триллере «Страна медведей». Его поставит режиссер Деррик Борте («Семейка Джонсов», «Неистовый»), сообщил Deadline.
Кроу сыграет пожилого, но выдающегося владельца клуба Манко Капака, которого ограбил бандит в маске. Теперь мечтам мужчины продать бизнес и уехать подальше с возлюбленной, кажется, не суждено сбыться.
Но клуб все же заинтересовывает покупателя, якобы недавно перебравшегося в город. Однако устроят ли его кандидатуры боссов местного картеля — и позволят ли они Манко распрощаться с городом, неизвестно.
Сценарий картины написал Борте вместе с Дэниелом Форте («Мечта с подвохом») по мотивам романа Томаса Перри «Стриптиз». Продюсерами фильма выступили Марк Фазано («Марлоу»), Джеффри Гринштейн, Марк Бауэр, Бруно Мустик, Дэвид Липпер и Роберт А.Дейли-мл. Съемки начнутся в октябре в Австралии.
«После замечательного опыта, который мы разделили в „Неистовом“, я искал другой проект с Расселом — такой, который позволил бы ему показать больше того, что многим людям (включая меня) так понравилось в Джексоне Хили в „Славных парнях“, — и мы оба сразу поняли, что это „Страна медведей“», — поделился Борте.
Фазано добавил, что будущий фильм заставит зрителей нервничать. «Расселл привносит на экран завораживающую энергию и помогает создать один из лучших триллеров», — отметил продюсер.