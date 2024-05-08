Расселл Кроу снимется в экшн-триллере «Страна медведей» Деррика Борте

«После замечательного опыта, который мы разделили в „Неистовом“, я искал другой проект с Расселом — такой, который позволил бы ему показать больше того, что многим людям (включая меня) так понравилось в Джексоне Хили в „Славных парнях“, — и мы оба сразу поняли, что это „Страна медведей“», — поделился Борте.