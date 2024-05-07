Discovery+ покажет документалку о конфликте Тейлор Свифт с ее менеджером Скутером Брауном

В соответсвии с форматом шоу, создатели расскажут о скандале с обеих сторон. По мнению артистки, Браун приобрел права на ее творчество без ее ведома, и с того момента она была лишена возможности выкупить оригиналы записей. Со своей стороны, экс-менеджер обвинил певицу в отказе от переговоров и травле со стороны ее поклонников.