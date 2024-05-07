Discovery+ покажет документалку о конфликте Тейлор Свифт с ее менеджером Скутером Брауном

Стриминг Discovery+ анонсировал двухсерийный документальный проект о скандале между певицей Тейлор Свифт и ее бывшим менеджером Скутером Брауном, передает Variety.
Лента под названием «Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood» войдет в цикл Warner Bros. Discovery, в рамках которого ранее освещали дело Джонни Деппа и Эмбер Херд, а также развод Ким Кардашьян и Канье Уэста.
Проект расскажет о конфликте певицы с ее агентом после того, как он приобрел права на первые 6 альбомов Свифт в июне 2019 года за 300 млн долларов.
В соответсвии с форматом шоу, создатели расскажут о скандале с обеих сторон. По мнению артистки, Браун приобрел права на ее творчество без ее ведома, и с того момента она была лишена возможности выкупить оригиналы записей. Со своей стороны, экс-менеджер обвинил певицу в отказе от переговоров и травле со стороны ее поклонников.
По словам создателей документалки, картина не только станет детальным мастер-классом по музыкальному праву, но и осветит гендерный вопрос в музыкальной индустрии, а также влияние популярности.
В проекте приняли участие юридические эксперты, а также журналисты и инсайдеры от обеих сторон конфликта. Премьера «Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood» состоится на стриминге Discovery+ в июне 2024-го.