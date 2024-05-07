Студентку из Замбии приговорили к условному сроку за тверк рядом с Вечным огнем

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приговорил студентку из Африки Тионге Зибу к году условного срока за тверк рядом с Вечным огнем. Одна из статей обвинения — реабилитация нацизма, сообщается в телеграм-канале пресс-службы местных судов.
Зибу признали виновной в реабилитации нацизма через осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества в интернете. Девушка не признала вину, но извинилась за поступок.
По версии следствия, в апреле 2022 года Зибу опубликовала в инстаграме* видео с тверком возле Вечного огня и с оскорбительной подписью. Следствию она говорила, что не подозревала о том, что ее действия могут нанести вред.
Суд назначил студентке год условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети, с испытательным сроком на один год. Также студентку обязали найти постоянное жилье, ее оставили под подпиской о невыезде.
Как пишет Baza, Зибу приехала на учебу в Югорский государственный университет из Замбии. Она объяснила, что не знала о символах воинской славы и не думала, что ее действия могут кого‑то обидеть. По данным телеграм-канала, она оставила подпись «Shaking ass for the dead» («Трясу задом для мертвых»).
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