Студентку из Замбии приговорили к условному сроку за тверк рядом с Вечным огнем

Как пишет Baza, Зибу приехала на учебу в Югорский государственный университет из Замбии. Она объяснила, что не знала о символах воинской славы и не думала, что ее действия могут кого‑то обидеть. По данным телеграм-канала, она оставила подпись «Shaking ass for the dead» («Трясу задом для мертвых»).