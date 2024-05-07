Баскетбол, хип-хоп и игровые автоматы: лейбл Oni Music презентует свою баскетбольную команду в ГУМе

15 мая в московском ГУМе лейбл Oni Music проведет презентацию своей баскетбольной команды «Underground Bizne$», которая участвует в медийном чемпионате «Лига Ставок Media Basket». Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители лейбла.
Мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 02.00. Перед пришедшими выступят рэпер и саундпродюсер Недры, хип-хоп-артист Кассета, ветеран андерграунд-рэпа, экс-участник группы ОУ74 Пастор Напас, молодые хип-хоп-артисты Yasmi и Секушарю.
Им компанию составят диджеи — Dj Worm, Dj ilja, Dj Smokeudreams и Dj YY o’Prince. Еще будет специальный «звездный гость», чье имя организаторы пока держат в секрете.
Специально к презентации петербургский клипмейкер Azar Strato подготовил масштабное промо-видео про «Underground Bizne$». Strato сотрудничал со Скриптонитом, Jeembo, Lizer, Tatarka, Octavian и другими артистами.
На презентации будет конкурс баскетбольных навыков, главным призом которого станут 500 USDT. Проведет конкурс сервис по обмену криптовалюты и крипто-медиа Babulya. На территории ивента разместят игровые ретро-автоматы и гардероб с эксклюзивным мерчем от «Underground Bizne$».
Команда «Underground Bizne$» создана лейблом Oni Music вместе с PR-директором streetwear-бренда «Питерский Щит» Кахой Керсановым. В числе игроков клуба — рэпер Недры, польская модель, рэп-исполнительница и звезда женского ММА — Zusje, а также основа чемпионского состава прошлого розыгрыша медиалиги.