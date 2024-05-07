Баскетбол, хип-хоп и игровые автоматы: лейбл Oni Music презентует свою баскетбольную команду в ГУМе

На презентации будет конкурс баскетбольных навыков, главным призом которого станут 500 USDT. Проведет конкурс сервис по обмену криптовалюты и крипто-медиа Babulya. На территории ивента разместят игровые ретро-автоматы и гардероб с эксклюзивным мерчем от «Underground Bizne$».