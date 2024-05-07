Съемки третьего «Трона» завершились. Появились фото со съемок с размытыми актерами

Съемки фильма «Трон: Арес» завершены, сообщил режиссер Йоаким Реннинг. Он поблагодарил команду за упорную работу и отметил, что шесть недель подряд съемки проходили по ночам.
«Большое спасибо нашим актерам, которые выложились на экране. Жду не дождусь, когда мир увидит наше творение», — написал Реннинг. Режиссер опубликовал снимки со съемочной площадки, на которых замазаны некоторые участники производства.
Вероятно, Реннинг скрыл некоторых исполнителей, чтобы не раскрывать деталей сюжета преждевременно. На некоторых кадрах можно увидеть Джареда Лето, который сыграл главную роль.
Известно, что в «Аресе» также появятся Джиллиан Андерсон, Эван Питерс, Камерон Монахан, Грета Ли, Сара Дежарден и не только. Джефф Бриджес вернется к своей роли, которую сыграл в предыдущих двух лентах.
Выход картины «Трон: Арес» запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982 и 2010 годах.