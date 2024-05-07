Съемки третьего «Трона» завершились. Появились фото со съемок с размытыми актерами

Известно, что в «Аресе» также появятся Джиллиан Андерсон, Эван Питерс, Камерон Монахан, Грета Ли, Сара Дежарден и не только. Джефф Бриджес вернется к своей роли, которую сыграл в предыдущих двух лентах.