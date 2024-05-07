Съемки третьего «Трона» завершились. Появились фото со съемок с размытыми актерами

Сегодня в 14:58
Фото: @joachimronning

Съемки фильма «Трон: Арес» завершены, сообщил режиссер Йоаким Реннинг. Он поблагодарил команду за упорную работу и отметил, что шесть недель подряд съемки проходили по ночам.

«Большое спасибо нашим актерам, которые выложились на экране. Жду не дождусь, когда мир увидит наше творение», — написал Реннинг. Режиссер опубликовал снимки со съемочной площадки, на которых замазаны некоторые участники производства.

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© @joachimronning
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© @joachimronning
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© @joachimronning
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© @joachimronning
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© @joachimronning

Вероятно, Реннинг скрыл некоторых исполнителей, чтобы не раскрывать деталей сюжета преждевременно. На некоторых кадрах можно увидеть Джареда Лето, который сыграл главную роль.

Известно, что в «Аресе» также появятся Джиллиан Андерсон, Эван Питерс, Камерон Монахан, Грета Ли, Сара Дежарден и не только. Джефф Бриджес вернется к своей роли, которую сыграл в предыдущих двух лентах.

Выход картины «Трон: Арес» запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982 и 2010 годах.

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