Российские компании стали чаще использовать карты Таро и тесты на полиграфе для проверки соискателей

Сегодня в 15:15
Фото: Viva Luna Studios/Unsplash

Российские работодатели начали чаще привлекать астрологов и нумерологов, а также прибегать к тестированию на полиграфе для оценки соискателей. Об этом рассказал «Коммерсант».

По информации издания, интерес к нестандартным методам проверки вызван сложностями при найме новых сотрудников, с которыми столкнулись российские компании. Чаще всего такой проверке подвергают потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей.

Результаты исследования сервиса Superjob показали, что более трети (36%) работодателей в России считают проверки потенциальных работников на детекторе лжи полезными. При этом действительно практикуют такие методы лишь 6% опрошенных.

К помощи астрологов, нумерологов и тарологов чаще всего прибегают собственники бизнеса и компании при найме на руководящие позиции. Управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина считает, что это связано с «желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры».

Соискатели, как правило, соглашаются пройти тест на полиграфе, а вот общение с астрологами, напротив, вызывает у них вопросы. Пятая часть опрошенных высказалась против любых подобных проверок.

«В ходе моего собеседования гендиректор периодически смотрел в стеклянный шар для предсказаний — и в конце интервью заявил, что я не подхожу ему как сотрудник, но могла бы стать хорошей женой. Естественно, теперь я обхожу эту компанию стороной», — рассказала «Коммерсанту» одна из соискательниц.

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