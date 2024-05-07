Российские компании стали чаще использовать карты Таро и тесты на полиграфе для проверки соискателей

Российские работодатели начали чаще привлекать астрологов и нумерологов, а также прибегать к тестированию на полиграфе для оценки соискателей. Об этом рассказал «Коммерсант».
По информации издания, интерес к нестандартным методам проверки вызван сложностями при найме новых сотрудников, с которыми столкнулись российские компании. Чаще всего такой проверке подвергают потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей.
Результаты исследования сервиса Superjob показали, что более трети (36%) работодателей в России считают проверки потенциальных работников на детекторе лжи полезными. При этом действительно практикуют такие методы лишь 6% опрошенных.
К помощи астрологов, нумерологов и тарологов чаще всего прибегают собственники бизнеса и компании при найме на руководящие позиции. Управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина считает, что это связано с «желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры».
Соискатели, как правило, соглашаются пройти тест на полиграфе, а вот общение с астрологами, напротив, вызывает у них вопросы. Пятая часть опрошенных высказалась против любых подобных проверок.
«В ходе моего собеседования гендиректор периодически смотрел в стеклянный шар для предсказаний — и в конце интервью заявил, что я не подхожу ему как сотрудник, но могла бы стать хорошей женой. Естественно, теперь я обхожу эту компанию стороной», — рассказала «Коммерсанту» одна из соискательниц.