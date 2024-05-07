Российские компании стали чаще использовать карты Таро и тесты на полиграфе для проверки соискателей

«В ходе моего собеседования гендиректор периодически смотрел в стеклянный шар для предсказаний — и в конце интервью заявил, что я не подхожу ему как сотрудник, но могла бы стать хорошей женой. Естественно, теперь я обхожу эту компанию стороной», — рассказала «Коммерсанту» одна из соискательниц.