A$AP Rocky сыграет в ремейке «Рая и ада» Акиры Куросавы от Спайка Ли

Рэпер A$AP Rocky вошел в актерский состав нового фильма Спайка Ли «Рай и ад», который станет ремейком одноименной картины Акиры Куросавы 1963 года. Об этом рассказал интернет-портал World of Reel.
Певец сыграет в картине вместе с Дензелом Вашингтоном («Гнев», «Гангстер», «Великий уравнитель»), Илфенеш Хадерой («Спасатели Малибу», «Крестный отец Гарлема»), Джеффри Райтом («Мир Дикого Запада», «Американское чтиво») и хип-хоп-артисткой Ice Spice.
Оригинальный «Рай и ад» основан на романе Эда Макбейна «Выкуп Кинга». В центре сюжета — руководитель обувной компании, который становится жертвой вымогательства, когда сына его шофера по ошибке похищают.
Съемки картины начались в марте 2024 года. Сценарий ремейка написал Алан Фокс вместе с Ли. Продюсерами проекта выступили Тодд Блэк и Джейсон Майкл Берман. Разработкой и продюсированием картины занимаются A24, Escape Artists и Mandalay Pictures.